¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¤Ï26Æü¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë3ÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¤Î2027Ç¯¤Î½÷»ÒÂç²ñ¡¢2029Ç¯¤ÎÃË»ÒÂç²ñ¤Î³«ºÅÃÏ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
ÃË»Ò¤Ï¼¡²ó2027Ç¯¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É³«ºÅ¤¬´û¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë29Ç¯Âç²ñ¤ò¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÅì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿27Ç¯¤Î½÷»ÒÂç²ñ¤â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥«¥Ê¥À¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ï2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î12¥Á¡¼¥à¤ò¾å²ó¤ë32¥Á¡¼¥à¤¬Áè¤¦¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë3ÂçÂç²ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥¢¥¼¥Ù¥É²ñÄ¹¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Âç²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¶¨ÎÏ¡¢Åý¹ç¡¢Ê¿ÏÂ¡¢Ï¢ÂÓ¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤è¤ê¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£