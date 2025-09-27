好きだから触れたい。男性が本命にしかしない“計算された”ボディタッチ
男性が仕掛けてくるボディタッチには、さりげないようで実は意図が隠されているもの。そこで今回は、男性が本命にしかしない“計算された”ボディタッチを紹介します。
頭を撫でる
女性の頭を撫でる行為には、男性の複雑な心理が込められています。１つは「守りたい」という保護欲の表れ。もう１つは、あなたがどこまで自分の接触を許すか試している側面もあります。なぜなら、頭を撫でられた時、嫌なら自然と身をひるませるし、好意があれば心地よく受け入れるように、本音が出やすいから。きっと女性との距離感を計ろうとしているのでしょう。
手の大きさを比べる
「手、小さいね」「私の手と比べてみよう」と男性から言われたことありませんか？これはあなたの手に触れる"正当な理由"を作ろうとしているのでしょう。男性にとって、好きな女性の手に触れることは特別な意味を持ちます。サイズ比較という「無害な理由」があれば、女性が嫌がる可能性も低く、自然な流れで肌の触れ合いを楽しめるという計算が働いているのです。
腰に手を回してくる
男性が女性の腰に手を回すのは、かなり踏み込んだボディタッチ。これには「彼女を守りたい」という意味と同時に、「彼女は俺のもの」という独占欲も隠れています。人混みの中や歩いている時に、さりげなく腰に手を添えてくるのは、他の男性に「この女性は僕のものだ」とアピールする無言のメッセージでもあるのです。
男性のボディタッチは、時に言葉よりも正直に心の内を伝えてきます。ぜひ、男性の指先に込められたメッセージを見逃さないでくださいね。
