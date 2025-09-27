女優の菊池亜希子（43）が27日、東京・秋葉原で行われた「Xiaomi EXPO2025」のトークイベントに登場した。

トークテーマは「今こそが、わたしのスペシャル」で、写真の撮り方のこだわりなどについて語った。

テーマから派生して自身の「スペシャル」の見つけ方を聞かれると、「みんながこっちを向いているときに回れ右をしたくなる性格」だと話し、「真逆の方を見てみたり、視野を広く」していくうちに自身のスタイルが形成されたと振り返った。

最新機のXiaomi 15T Proについて紹介されると、望遠機能を気に入った様子を見せた。望遠を使うシーンは「被写体への愛が強いとき」と話し、「引いた写真が好きなんですけど、望遠を使って引いた写真が好き」と語った。

普段は、自身が撮った子どもたちの写真を部屋に貼って「おうち写真館」のような形で飾っているという。「アルバムも作ったりするし、紙に出す。データだと消えたらもう」現像へのこだわりを話した。

最後に「写真に限らず、世の中の流れも情報の流れもテンポが早い。写真もスピードで撮ることが増えたけれど、1つのことに時間をかけることを気づかせていただいた」と充実の表情を見せた。