知っていますか？ 不倫男に共通する「あの行動」とは
不倫する男性には共通点があるってご存知ですか？ 今回は、不倫男に共通する行動について紹介するので、そういう男性に引っかかりたくないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
｜既婚者オーラを出さない
不倫する男性からはなぜか家庭を持っていそうな雰囲気がありません。奥さんや子供がいるような感じをさせないのです。独身のような立ち振る舞いで、中には指輪を外している男性もいるでしょう。既婚者かどうか確かめるのに指輪をチェックするという女性も多いと思いますが、指輪をしていない＝独身と判断するのは危険です。
｜電話にでないことが多い
家庭を手放す気のない不倫男は、必要最低限でしか浮気相手に連絡をしません。基本連絡手段はメールやLINEなどで、電話をかけるのは大抵男性から。もし女性から電話をかけて相手に通じないことが続いたら、それは家族との時間を過ごしているということかもしれません。
｜自分の予定を言わない
不倫男はあまり自分の予定をベラベラとは話しません。家族がいることをバレないようにしているためです。男性に休みの日の予定を尋ねても、「わからない」「その日はちょっと」などと誤魔化されたら、もしかしたら家族と過ごす予定があるのかも。
｜自ら女性に交際を迫らない
いい感じの関係なのに男性から交際を迫られないということであれば、もしかしたらその人は不倫男の可能性があります。不倫上手な男性は、自ら女性に交際を迫ることはありません。既婚者であると知っても男性と付き合いたいと思う、彼にとって都合のよい女性を狙っているのです。
気になる男性の行動が不倫男の特徴に当てはまったら要注意です。巻き込まれまる前に、距離を置くようにしてくださいね。
