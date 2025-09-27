CASCADE¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯AL¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤È»£±Æ¤·¤¿¡Ö¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¥Ã¥Á¥ã¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×MV¸ø³«
CASCADE¤¬¡¢9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é¡Ù¤è¤ê¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¥Ã¥Á¥ã¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¥Ã¥Á¥ã¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎMV¤ÏÅÔÆâ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Æ»£±Æ¡£¤³¤ì¤ÏÈà¤é¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥Ü¥Ë¡¼¡õ¥¯¥é¥¤¥É¡×¤ÎMV»£±Æ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸å¤ËµÞî±¡¢¿·¶Ê¡Ö¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¥Ã¥Á¥ã¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤½¤ÎMV»£±Æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ìó30Ç¯Á°¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¥Ü¥Ë¡¼¡õ¥¯¥é¥¤¥É¡×¤ÎMV»£±Æ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âµï¹ç¤ï¤»¡¢Âç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤¬MV¤Ë¤âµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é¡Ù¤Ï¡¢SE1¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´Þ¤àALL¿·¶Ê8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Á´¶Ê¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤¿MASASHI¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é¡Ù¤Ï¡¢Nebula¡ÊÀ±±À¡Ë¤ÈMacula¡ÊÈÃÅÀ¡¿²«ÈÃ¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡ÈÌ´¤ò¸«¤ë¾ì½ê¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£90Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯CASCADE¤ÎDNA¤È¡¢º£¤À¤«¤é¤³¤½ÌÄ¤é¤»¤ë¿·¤·¤¤¾×Æ°¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö30th Anniv. Special Edition¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¨¤Ó¤¹²¹Àô¡×½Ð±é»þ¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¡ÊÁ´7¶Ê¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼»þÂå¤ÎMV9¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¹ë²ÚDVD¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
CASCADE¤Ï¡¢ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¡ãDebut 30th Anniversary Tour 2025¡Ö¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é¡×¡ä¤ò10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë½ÂÃ«¶áÌ¤Íè²ñ´Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤âÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ø¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é ¡Á30th Anniv. Special Edition¡Á¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+DVD¡Ë6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡ËÉÊÈÖ¡§VIZL-2466
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2466.html
¡Ø¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é¡Ù
2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡ËÉÊÈÖ¡§VICL-66089
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66089.html
¼ýÏ¿¶Ê
01. Meta Nova
02. BILLY
03. Midnight Runner
04. Àä¶«¥Î²öæá
05. ¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é
06. 0¤È1¤ÎÌÛ¼¨Ï¿
07. ¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯16
08. ¥Ø¥Ã¥Á¥ã¥é¥Ã¥Á¥ã¡¦¥¯¥é¥Ã¥·¥å
All Music & Lyrics by MASASHI
Produced by CASCADE
CASCADE are
TAMA / Vocal
MASASHI / Guitar
HIROSHI / Drums
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡ä Special Video Clips 1995-1999
¢£Studio Live on TV ¡È¤¨¤Ó¤¹²¹Àô¡É
¡¦Kill Me Stop¡Ê1995.6.4 OA¡Ë
¡¦¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ê1995.6.25 OA¡Ë
¡¦VIVA NICE TASTE¡Ê1995.7.9 OA¡Ë
¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¾¯Ç¯¡Ê1995.7.16 OA¡Ë
¡¦²È½Ð³¹¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ê1995.7.30 OA¡Ë
¡¦¤·¤ã¤«¤ê¤¥Þ¥»¥é¡¼¡Ê1995.8.6 OA¡Ë
¡¦»à¤ó¤À¥Ó¡¼¥Á¡Ê1995.8.13 OA¡Ë
¢£Music Video in Victor Years
¡¦¤Ê¤ê¤¤ê¥Ü¥Ë¡¼¡õ¥¯¥é¥¤¥É¡Ê1996.9.21 1st Single¡Ë
¡¦OH YEAH BABY¡Ê1997.3.21 2nd Single¡Ë
¡¦YELLOW YELLOW FIRE¡Ê1997.6.21 3rd Single¡Ë
¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¡Ê1997.11.21 4th Single¡Ë
¡¦S.O.S ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê1998.4.22 5th Single¡Ë
¡¦FLOWERS OF ROMANCE¡Ê1998.8.12 6th Single¡Ë
¡¦cuckoo¡Ê1998.11.11 7th Single¡Ë
¡¦¥á¥â¥ê¡¼¥º¡Ê1999.1.27 8th Single¡Ë
¡¦¥¢¥¶¥ä¥«¥Ê¥¥»¥¡Ê1999.2.24 9th Single¡Ë
¡ÚÀèÃåÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
²¼µÂÐ¾ÝÅ¹¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç°Ê²¼¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¦HMV¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É
¢£Amazon.co.jpÆÃÅµ¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¢£VICTOR ONLINE STOREÆÃÅµ
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×¡§1ÅÀ¤â¤Î¤Î¥«¥é¡¼¥Ý¥¸¸½Êª¥é¥ó¥À¥à2¼ï¥»¥Ã¥È
¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡§1ÅÀ¤â¤Î¤Î»æ¾Æ¤¥é¥ó¥À¥à2Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÂç¥µ¥¤¥º¤ÎÅö¤¿¤ê¤¢¤ê¡Ë
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼ºßÀÒ»þ¤ÎÂß½Å¤ÊÂ¢½Ð¤·¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ1ÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¥Ð¥é¥Ã¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉõÆþÆÃÅµ¡§¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¡×
CASCADE Debut 30th Anniversary Tour 2025¡Ö ¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é ¡×¤Î
ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´12¸ø±é¤Î¤¤¤º¤ì¤Î¸ø±é¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë¸Â¤ê1²ó¤Î¤ß¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë´ÑÍ÷¤Ë¤ÏÅöÆüLIVE¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Î½¸¹ç»þ´Ö¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÉõÆþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡Û
¢£¡Ö¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é¡×
https://jvcmusic.lnk.to/CASCADE_NEBULAMACULA
²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ª¤è¤ÓiTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢mora¤Ê¤É¼çÍ×¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
¢¨²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX¡¢Qobuz
¡ãCASCADE Debut 30th Anniversary Tour 2025¡Ö ¥Í¥Ö¥é¥Þ¥¯¥é ¡×¡ä
2025Ç¯
10/3(¶â) ½ÂÃ«¶áÌ¤Íè²ñ´Û
10/4(ÅÚ) ÀéÍÕLOOK
10/5(Æü) YOKOHAMA B.B.STREET
10/12(Æü) É±Ï©Beta
10/13(·î½Ë) ²¬»³PEPPERLAND
11/1(ÅÚ) À¹²¬ club change
11/2(Æü) ÀçÂæSpace Zero
11/3(·î½Ë) ¿å¸ÍSONIC
11/23(Æü) KOBE BLUEPORT
11/24(·î½Ë) ¿´ºØ¶¶CLAPPER
11/29(ÅÚ) º£ÃÓCLUB 3STAR
11/30(Æü) ¶âÂô vanvan V4
