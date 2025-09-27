±óÆ£¹Ò¤ËCBµ¯ÍÑ¤¬Éâ¾å¡¡¿·²ÃÆþDF¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦¡Ä¸½ÃÏÃíÌÜ¡Ö¾ÚÌÀ¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÏDF¥ì¥ª¡¼¥Ë¤¬Ä¹´üÎ¥Ã¦
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ëº£²Æ¿·²ÃÆþ¤·¤¿U-19¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥¸¥ç¥ô¥¡¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥Ë¤Ïº¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¤ÎÁØ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¤¬Âè4¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎCB¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤ÈDF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤½¤³¤ËDF¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤È¥ì¥ª¡¼¥Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¼Ô¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î23Æü¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×¡¦¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤ÇÉé½ý¡£¤³¤Î²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿´üÂÔ¤Î°ïºà¤À¤¬¡¢º¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éCB¤ÎÁª¼êÁØ¤ËÉÔ°Â¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ»æ¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÏÉé½ý¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ì¥ª¡¼¥Ë¡Ë¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë2Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¹¤Ç¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¡£»Ø´ø´±¤Ë¤Ï¤³¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î2Áª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±óÆ£¤ÈMF¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥é¡¼¥Õ¥§¥ó¥Ù¥ë¥Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎDF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤È¥ï¥¿¡Ê±óÆ£¡Ë¤Ï¤½¤³¡ÊCB¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ª¡¼¥Ë¤ÎÉé½ý¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë±óÆ£¤Ïºòµ¨¡¢¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇCB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³ºÑ¤ß¡£¸½¼ÂÅª¤ËÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖRousing the Kop¡×¤Ï¡ÖCB¤¬3¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢±óÆ£¤¬µ±¤¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶¥ÁèÎÏ¤ò¤â»ý¤ÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï±óÆ£¤¬Âè4¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¤³¤ÎÌò³ä¤Î¥Ù¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬ËÜ¿¦¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¤ÎÈ´Å§¤Î²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë