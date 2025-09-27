彼氏の障害馬術を見学。人馬一体のかっこいい姿に募る憧れ／馬に乗らずにいられない！
この本を読めば、乗馬を始めたくなるかも？
【漫画】『馬に乗らずにいられない！ 続かない私、乗馬が趣味になりました』を第1回から読む
何をやっても長続きしなかった元三日坊主の著者が、ゼロから始めた「乗馬」。馬と心を通わせて指示を伝えることは難しいけれど、うまくいかなくて落ち込んでも“推し馬”と一緒なら頑張れる！
コラムパートでは「ぶっちゃけ、どのくらいお金がかかるの？」「馬と接する時の注意点は？」など、初心者さんの為のQ＆Aも収録。かわいくて個性豊かな馬たちと取り組む癒しのスポーツ「乗馬」の魅力がたっぷり詰まった一冊です。
全ページフルカラーのコミックエッセイ『馬に乗らずにいられない！ 続かない私、乗馬が趣味になりました』を読んで、乗馬の楽しさを知ってみませんか？
※本作品は『馬に乗らずにいられない！ 続かない私、乗馬が趣味になりました』（小村ことみ/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
