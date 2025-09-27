東国原英夫、息子と“顔出し”2ショット披露 親子で食事を楽しむ
元宮崎県知事・衆議院議員でタレントの東国原英夫（68）が26日、自身のインスタグラムを更新。元妻で俳優・かとうかず子（67）との息子である加藤守さんとの親子2ショットを公開した。
【写真】似てる…！東国原英夫＆息子・守さんの“顔出し”2ショット
守さんは、立教大学からジョージタウン大学の大学院へ進学。その後、ワシントン、日本のシンクタンクに勤務し、日本では公共政策の仕事に従事。2022年には、東国原の政策担当として宮崎県に移住し、現在は地域の活性化に尽力している。
この日は「港区赤坂の飲食店『トロントロン』へ」とつづり、守さんとの2ショットをアップ。宮崎県出身のオーナーが営む店を訪れたといい、「宮崎交通」と記されたバス停風の看板を前に、親子仲むつまじい姿を披露している。
