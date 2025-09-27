タレントの小倉優子が26日に自身のアメブロを更新。息子たちが料理やお菓子作りに挑戦したことを明かした。

【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開

この日、小倉は今日の弁当について「ささみのチーズフライです」と報告し写真を公開。「ささみを二本使ってチーズを挟んでいるので、ボリューミーです」と説明した。

続けて更新したブログでは「朝ごはんが食べられない長男ですが、シフォンケーキとフルーツなら食べられるとのこと」と抹茶のシフォンケーキを焼いたことを報告し「ふわふわで美味しく焼けました」とコメント。一方で「次男は朝からささみのチーズフライを食べて登校しました」と述べ「兄弟でも違いますね」とつづった。

さらに、三男から「『僕もお菓子を作りたい！』とリクエストがあり、パウンドケーキを焼きました」と報告。「温めた卵とお砂糖をハンドミキサーで泡立てたレシピにしました」と説明し「みんなお菓子作りが好きになっていて、嬉しいです」と喜びを述べた。

その後、次男からも「『僕も何か作りたい！』と」リクエストがあったといい「次男が大好きな手羽中を焼いてもらいました」とつづり、ブログを締めくくった。