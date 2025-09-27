ジャルパックは、航空券＋宿泊がセットになった「JALダイナミックパッケージ」で、「奄美群島周遊キャンペーン 奄美群島しまめぐり割」の販売期間を2026年1月2日まで延長した。

奄美群島広域事務組合が実施する、奄美大島や徳之島の世界自然遺産登録による観光客増加の効果を奄美群島全体に波及させるため、奄美群島国立公園のブランドイメージを創出し、各島の魅力を積極的にPRするとともに、奄美群島への旅行に対して助成を行う、奄美群島誘客・周遊促進事業事業を活用する。

2026年1月2日までの出発が条件で、徳之島、沖永良部島、与論島、喜界島のいずれか1島に1泊以上宿泊する旅程で35,000円以上の商品が対象の「1島めぐり」、または奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島、喜界島の中から往路、復路で異なる空港を使い、奄美群島内に1泊以上宿泊する旅程で45,000円以上の商品が対象の「2島めぐり」を設定する。1島めぐりは1人1旅行あたり10,000円、2島めぐりは同20,000円割り引くほか、奄美群島eしまギフト（電子クーポン）を同5,000円分それぞれ付与する。

公式ウェブサイトからの予約のみ受け付ける。すでに予約済みの旅行は対象外となる。