ド軍37歳救援右腕の失点にロバーツ監督も顔を曇らせる　PS起用に黄信号か「簡単にストライクを取れなくなっている」

トライネンは苦しい投球内容が続く

ドジャースは現地26日、敵地で行われたマリナーズ戦に3−2と勝利。

3−1とリードした7回に今季2度目のリリーフ登板となった佐々木朗希はメジャー最多60本塁打のカル・ローリーを3球三振に仕留めるなど無失点に抑える好投。安定したパファーマンスを示した。

一方、8回から6番手で登板したブレーク・トライネンは先頭のフリオ・ロドリゲスを四球で歩かせ、二死一、二塁とピンチを広げるとドミニク・カンゾーンに右前適時打を浴び、失点。ベンチのデーブ・ロバーツ監督もこの内容には表情を曇らせた。

トライネンといえば昨季は安定したパフォーマンスを示していたが、今季は4月途中に右前腕を痛めIL入りする時期もあるなど、直近8試合で5敗、試合前までの防御率は5.47と厳しい内容が続いている。

すでにファンの間からも「ポストシーズンのロースターに名を連ねるべきではない」と声も上がるなど、厳しい視線が向けられている。