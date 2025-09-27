ド軍37歳救援右腕の失点にロバーツ監督も顔を曇らせる PS起用に黄信号か「簡単にストライクを取れなくなっている」
トライネンは苦しい投球内容が続く(C)Getty Images
ドジャースは現地26日、敵地で行われたマリナーズ戦に3−2と勝利。
3−1とリードした7回に今季2度目のリリーフ登板となった佐々木朗希はメジャー最多60本塁打のカル・ローリーを3球三振に仕留めるなど無失点に抑える好投。安定したパファーマンスを示した。
【動画】60発男ローリーを圧倒した「消える魔球」 佐々木朗希の奪三振ショーをチェック
一方、8回から6番手で登板したブレーク・トライネンは先頭のフリオ・ロドリゲスを四球で歩かせ、二死一、二塁とピンチを広げるとドミニク・カンゾーンに右前適時打を浴び、失点。ベンチのデーブ・ロバーツ監督もこの内容には表情を曇らせた。
トライネンといえば昨季は安定したパフォーマンスを示していたが、今季は4月途中に右前腕を痛めIL入りする時期もあるなど、直近8試合で5敗、試合前までの防御率は5.47と厳しい内容が続いている。
すでにファンの間からも「ポストシーズンのロースターに名を連ねるべきではない」と声も上がるなど、厳しい視線が向けられている。
ベテラン右腕に関してはNHK-BSで中継解説を務めた伊東勤氏も「スライダーが曲がりすぎて、簡単にストライクを取れなくなりましたね」と不振の要因を分析。
苦しむ救援右腕は来るポストシーズンのロースター入り、果たして登板機会はめぐってくるのか。今後もブルペン要員の見極めが注目を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。