世界屈指の左ウイングに「多くの場面で勝利」 無敵のドイツ王者を相手に奮闘した日本人DFに現地メディアが賛辞！SBなのに驚異の“９本中５本”を記録
現地９月26日に開催されたブンデスリーガの第５節で、菅原由勢を擁するブレーメンは、開幕４連勝中の王者バイエルンとホームで対戦。０−４の完敗を喫した。
チームは地力の差を見せつけられたものの、右SBでフル出場した菅原は奮闘。３点目のシーンでは対峙したルイス・ディアスの仕掛けに後手に回ったが、世界屈指の左ウイングを相手に堂々と渡り合った。
攻撃参加も積極的で、チームのシュート９本中、なんと５本を放った。
地元メディア『DEICH STUBE』も、好セーブを連発したGKのカール・ハインに次ぐ３点（ドイツメディアの評価は１が最高、６が採点）を付与。こう寸評を添えた。
「活発なディアスと対峙したが、冷静さを保ち、多くの１対１の場面で勝利を収めた。後半に入ると攻撃に積極的に参加し、何度かゴールを狙ったが、決定的なタッチが欠けていた。３点目となるゴール前では、ケインへのパスを阻止することができなかった」
５戦５勝、22得点３失点と無敵のチャンピオンを相手に、攻守で存在感を発揮した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
