「お土産が充実していると思う千葉県の道の駅」ランキング！ 2位「鴨川オーシャンパーク」、1位は？【2025年調査】
千葉県は海や山の恵みが豊富で、道の駅にはその魅力を感じられるお土産や名物グルメが勢ぞろい。旅先の思い出や手土産選びに最適なスポットも数多く存在します。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女239人を対象に、「お土産が充実していると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「お土産が充実していると思う千葉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「地域の特性を生かしたお土産が多いから」（40代男性／東京都）、「南房総の海産物や農産物を使った加工品が充実している」（40代男性／岩手県）、「海産物、加工品、銘菓が勢ぞろい」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「落花生・ジャージー牛乳・木更津ブルーベリーなど、千葉県ならではのお土産が充実している」（50代男性／新潟県）、「千葉県産の落花生を使ったペーストやスイーツがずらりとラインアップされている」（50代男性／東京都）、「とにかく品揃えが豊富でピーナッツの加工品が人気」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女239人を対象に、「お土産が充実していると思う道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「お土産が充実していると思う千葉県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鴨川オーシャンパーク（鴨川市）／32票豊かな自然に育まれた「海」と「花」をテーマにした海浜型リゾートパーク。館内の売店では、南房総ならではのお土産や海産物、日本米百選に認定された鴨川の銘柄「長狭米」などを豊富に取り揃えています。屋上からは漁港や海岸を望むことができ、美しい風景の中で憩いとやすらぎのひとときを過ごせます。
回答者からは「地域の特性を生かしたお土産が多いから」（40代男性／東京都）、「南房総の海産物や農産物を使った加工品が充実している」（40代男性／岩手県）、「海産物、加工品、銘菓が勢ぞろい」（60代男性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：木更津 うまくたの里（木更津市）／50票房総の玄関口に位置する木更津市初の道の駅。店内には、千葉県産落花生を100％使ったピーナッツペーストやチップス、木更津産ブルーベリーのチーズケーキといった特産品が並びます。また、地元で絶大な人気を誇る「のうえんカフェ」「せんねんの木」がプロデュースしたカフェレストランも併設されています。
回答者からは「落花生・ジャージー牛乳・木更津ブルーベリーなど、千葉県ならではのお土産が充実している」（50代男性／新潟県）、「千葉県産の落花生を使ったペーストやスイーツがずらりとラインアップされている」（50代男性／東京都）、「とにかく品揃えが豊富でピーナッツの加工品が人気」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)