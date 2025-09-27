¡Úµð¿Í¡Û¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î£²²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ç£³°Ì³ÎÄê
¡¡µð¿Í¤Î¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â£²²ó£´¼ºÅÀ£Ë£Ï¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ç£³°Ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìÀï¤ÇÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£µ£¶Æü¤Ö¤ê¤Î°ì·³Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡£¼«¿ÈÍèÆüºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£·¾¡ÌÜ¤â¤«¤±¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦éâÌ¾¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢·¬¸¶¤Î¿ÊÎÝÂÇ¤ÈÅû¹á¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Î´Ö¤Ë°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬ÅþÍè¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Ó¥·¥¨¥É¤Îµ¾Èô¤È¾¾Èø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ë¤è¤ê£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¤º¸ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³¤¯£²²ó¤Ë¤ÏÆó»à¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é£±ÈÖ¡¦éâÌ¾¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢Â³¤¯·¬¸¶¤Ëº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£½øÈ×¤«¤é£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ËÂçÎÌÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤È¡¢£³²ó¤ËÂÇ½ç¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂåÂÇ¡¦ÀÐÄÍ¤òÁ÷¤é¤ì¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ÎÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢£±µå£±µå½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£