¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡¡½é¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Ïà¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸áÄ¶¤¨¡Ö£²£²£¶ËüÉôÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Õ¡¼¥¹¡¼¥ä¡×¤ÎÅÄÃæ¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ÈÃ«¸ýÍý¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆ±¡ùµæ¡ùÀ¸¡Á¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥Á¥â¥¢¥¤¡Á¡×È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£±£¹Æü¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£·Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ä³ØÀ¸»þÂå¤Î¸åÇÚ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¤Þ¤Ç¡¢ÆæÂ¿¤Èà¤é¤ÎËÜ²»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë½ñ¤¯¤è¤¦¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¡£ËÍ¡¢¤½¤â¤½¤âÊ¸¾Ï½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Âç³Ø¤Î»þ¤âÏÀÊ¸¤È¤«¤òÅÇ¤µ¤¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë½ñ¤±¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¿ÍÀ¸¤Ç£±ºý¤À¤±Çã¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤¬¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¦ÌÚÂ¼º»¿¥¤µ¤ó¤ÎËÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤¤¡¢Ê³µ¯¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ãø¤Î½ÐÈÇ¤ò½ä¤ê¡¢£²¿Í¤Ï¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¼Õ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë²¿ÅÙ¤âÄù¤áÀÚ¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬²¿ÅÙ¤âÄù¤áÀÚ¤ê¤ò¼é¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ª¡Ø¼¡¤ÎÆü½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢½ÐÈÇ¼è¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡Ù¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤»¤Ð¡¢Ã«¸ý¤â¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°õÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡£¡ÖÇä¤ì¤¿¤é°õÀÇ¤ÎÏÃ¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢£²£°£°£°±ß¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÅÄÂ¼Íµ¤¬£²£°£°£·Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÇä¤ì¤¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡×¤ËÂÐ¹³°Õ¼±¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤¬¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡Ù¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡ÊÌÜÉ¸¤Ï¡Ë£²²¯¤ä¤Ê¡×¤È¤Ö¤Á¤¢¤²¡¢Ã«¸ý¤Ï¡Ö¡Ê°õÀÇ¤¬¡ËÆþ¤Ã¤¿¤éÀÖÍç¡¹¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¤¬£²£²£µËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÍ¾Íµ¤«¡£ÀèÇÚ¤ä¤«¤é¸¬Â½¤â¹þ¤á¤Æ£²£²£¶¡ÊËüÉô¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤ª¤µ¤á¤È¤³¤«¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¡¢ÁêÊý¤ÎÇúÃÆÈ¯¸À¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤¹¤ÎÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö£²£²£¶ËüÉôÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£