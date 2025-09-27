ヘラヘラ三銃士ありしゃん、1時間半かけたおかず作り置きを公開「家で採れたお野菜も使って」
【モデルプレス＝2025/09/27】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが9月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。1時間半かけたおかずの作り置きを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ありしゃん、自家製野菜使用したおかず作り置き
ありしゃんは「レシピ出すのでお待ちを！」と動画を公開。「家で採れたお野菜も使っておかず作り置きした 1時間半もかかったシヌ」と野菜を使った数種類のおかずを披露した。
この投稿に、ファンからは「お疲れ様」「美味しそう」「レシピ楽しみ」「たくさんあってすごい」「尊敬」といったコメントが寄せられている。ありしゃんは、2024年12月22日、年下の一般男性との結婚、妊活を経て二卵性の双子を妊娠したことを発表。2025年6月4日には帝王切開で双子を出産したことを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ありしゃん、自家製野菜使用したおかず作り置き
◆ありしゃん、おかず作り置き披露
ありしゃんは「レシピ出すのでお待ちを！」と動画を公開。「家で採れたお野菜も使っておかず作り置きした 1時間半もかかったシヌ」と野菜を使った数種類のおかずを披露した。
【Not Sponsored 記事】