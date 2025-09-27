LDH新オーディション「ガルバト」三次審査通過者発表 26人から18人へ
【モデルプレス＝2025/09/27】E-girlsの二代目リーダーを務めていたモデルの佐藤晴美による“ガールズ版EXILE TRIBE”プロジェクト「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ系／毎週土曜14時30分〜）の第5話が9月27日に放送され、三次審査通過者が明らかになった。＜※ネタバレあり＞
【写真】LDH新オーデ、三次審査通過した実力者
一次審査では、佐藤自ら全国を巡って選び抜いた60人の候補生が集められ、ダンス・ボーカル・ラップの課題が課された二次審査では60人から24人に。三次審査からは、LDHに所属する3人組ガールズユニット・iScream（アイスクリーム）のヒナタ、ユナも参加し、26人で審査にスキルチェックに挑んだ。
スキルチェックでは、4チームに分かれ24時間で完成させたパフォーマンスを披露。26人の中から三次審査通過者18人が決定した。1位に選ばれたのは、飛び抜けたスキルとリーダーシップを発揮したヒナタ。次いでユナが2位に選ばれ、3位には歌唱未経験ながらもメインボーカルを務めたシモダミュウが呼ばれた。
8月にLDH所属のパフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）を卒業したトア（原田都愛）は11位という結果に。「iScreamの子たちもいる中で、その子たちはいつも褒めてもらっているけど私だけ何も残せなくて、それがプレッシャー」と涙ながらに語った。
12位、13位には、ちゃんみなプロデュースのガールズグループオーディション「No No Girls」に参加していたモモ、アイコが選出。ラスト一枠には、歌・ダンスともに未経験のマノンが選ばれた。四次審査では1週間の合宿が行われる。
日本の音楽やガールズパワーを世界に、そして次の世代に届けていくためEXILEから続くLDHボーイズグループの系譜“EXILE TRIBE”のような、まさに“ガールズ版EXILE TRIBE”の始まりとなる新たなガールズグループを誕生させるオーディション。佐藤が自ら全国を巡り、選び抜いた原石たちを、EXILE NAOTO、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）の3人が見届ける。
さらに、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版が、地上波放送後の毎週土曜15時から配信される。（modelpress編集部）
1位：ヒナタ（20）
2位：ユナ（21）
3位：シモダミュウ（17）
4位：ニコリ（16）
5位：コイロ（15）
6位：ココル（17）
7位：モエ（18）
8位：ヨシオカミュウ（17）
9位：ユララ（18）
10位：オウミ（16）
11位：トア（20）
12位：モモ（17）
13位：アイコ（19）
14位：ユチナ（15）
15位：コハル（16）
16位：マリン（15）
17位：ミナミ（16）
18位：マノン（15）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】LDH新オーデ、三次審査通過した実力者
◆LDH新オーディション「ガルバト」三次審査通過者発表
一次審査では、佐藤自ら全国を巡って選び抜いた60人の候補生が集められ、ダンス・ボーカル・ラップの課題が課された二次審査では60人から24人に。三次審査からは、LDHに所属する3人組ガールズユニット・iScream（アイスクリーム）のヒナタ、ユナも参加し、26人で審査にスキルチェックに挑んだ。
8月にLDH所属のパフォーマンスグループ・Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）を卒業したトア（原田都愛）は11位という結果に。「iScreamの子たちもいる中で、その子たちはいつも褒めてもらっているけど私だけ何も残せなくて、それがプレッシャー」と涙ながらに語った。
12位、13位には、ちゃんみなプロデュースのガールズグループオーディション「No No Girls」に参加していたモモ、アイコが選出。ラスト一枠には、歌・ダンスともに未経験のマノンが選ばれた。四次審査では1週間の合宿が行われる。
◆佐藤晴美プロデュースオーディション番組「ガルバト」
日本の音楽やガールズパワーを世界に、そして次の世代に届けていくためEXILEから続くLDHボーイズグループの系譜“EXILE TRIBE”のような、まさに“ガールズ版EXILE TRIBE”の始まりとなる新たなガールズグループを誕生させるオーディション。佐藤が自ら全国を巡り、選び抜いた原石たちを、EXILE NAOTO、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、黒田みゆ（日本テレビアナウンサー）の3人が見届ける。
さらに、Hulu独占の未公開ドキュメントシーンを収録したHulu特別版が、地上波放送後の毎週土曜15時から配信される。（modelpress編集部）
◆「ガルバト」三次審査通過者18人
1位：ヒナタ（20）
2位：ユナ（21）
3位：シモダミュウ（17）
4位：ニコリ（16）
5位：コイロ（15）
6位：ココル（17）
7位：モエ（18）
8位：ヨシオカミュウ（17）
9位：ユララ（18）
10位：オウミ（16）
11位：トア（20）
12位：モモ（17）
13位：アイコ（19）
14位：ユチナ（15）
15位：コハル（16）
16位：マリン（15）
17位：ミナミ（16）
18位：マノン（15）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】