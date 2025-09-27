◇ナ・リーグ パドレス7―4ダイヤモンドバックス（2025年9月26日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発。5回6安打2失点と粘りの投球で今季5勝目、日米通算208勝目を上げた。今季の成績は5勝5敗、防御率5.38となった。

丁寧な投球で回を重ねた。初回1死、マルテに投じた内角低め93.1マイル（約149.8キロ）直球を右翼席へと運ばれ、先制点を失った。それでも直球を軸に、カーブ、スライダー、カットボール、スプリット、シンカーなど多彩な変化球で投球を組み立て。3回にマッカーシーにソロ本塁打を許したが、慌てることなく粘りの投球を貫き、打線の援護を待った。

打線は0―2で迎えた4回。1点を返し、なおも2死満塁の場面で1番・タティスが左越えに逆転の24号満塁本塁打を放った。総立ちの観衆から大歓声が降り注ぎ、ベンチもお祭り騒ぎ。ダルビッシュは逆転直後の5回も無失点で終え、勝利投手の権利を得た。「今日はちょっとあんまり良くなかったですね。まあ、最近ちょっとブルペンで球数かなり投げてるので、それでちょっと疲れが完全に抜けてなかったかなっていう感じがします」と投球を振り返った。

この日の試合前、カブスが勝利を収めたことによって、ワイルドカードシリーズの相手はカブスに確定した。今永、鈴木が所属しており日本人対決になると同時に、ダルビッシュにとっては18年から3年間所属した古巣との対戦にもなる。

「今永くんも鈴木もそうですけれども、やっぱりカブスはすごく自分がお世話になった球団ですし、球場もそうですし、ファンの方々もすごく支えてくださったので、またそういうところで投げる機会があれば、凄く幸せに感じながら投げたいなと思ってます」

最大3戦だけに登板するかどうかは未定だが、懐かしいマウンドに思いをはせた。

シーズン最終登板を終え、あとはワールドチャンピオンを目指すための短期決戦の登板に向けて、着実に調整を進めていく。この日も試合の中で投球プレートの立ち位置を微妙に変え、打者との対戦における感覚的なものを確認した。「もう逃げも隠れもできませんから。ちゃんと自分の持ってる実力を、ちゃんと1球目から、もう壊れてもいいという気持ちで投げたいと思います」。頂点に向け、39歳のベテランが覚悟を胸に、全力で腕を振る。