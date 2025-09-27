·Ý¿ÍÅê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¿´Îî¼Ì¿¿ÁûÆ°¡ª ÀµÂÎ¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¸Îî!? ¿©»ö²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡Ö±§Ãè¿Í¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤Ë±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³&¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿©»ö¤ÎÀÊ¤Ç¶öÁ³¤Ë¤â»£±Æ¤µ¤ì¤¿à´ñÌ¯á¤Ê¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Æü¡Ö¥¬¥¶¦¤Îµº¸À¤ò¡¢·»¤µ¤ó¤¬¿¼¤¤²û¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¤Î³«ºÅ¡×¤È¡¢½÷Í¥¤Î°æ¾åºé³Ú¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤ÏÊ¿»Ò¤Îº¸ÏÓ¤¬¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÏ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿´Îî¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Íâ26Æü¤ËºÆÅÙ¡ÖºòÌëºÜ¤»¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢ËÍ¤Îº¸ÏÓÉôÊ¬¤Ë´ñÌ¯¤Ê»Ø¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤òÂ¿¡¹Äº¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÌ¾¤ÊÎîÇÞ»Õ¤ÎÊý¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¸¥ó¿é¡ÊSUI¡Ë¤ò»ý¤ÄÊ¿Ìî»çÍÔ·¯¤ÎÀ¸Îî¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ß·¯¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Ë±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿à´ñÌ¯¤Ê»Øá¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ö¥¸¥ó¿éSUI¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNumber_i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¥°¥é¥¹¤ò¤â¤Äº¸¼ê¤Î°ìÉô¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ª¥Á¤¬´°àú¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²è³Ñ¤Ç»£¤ì¤Æ¤ë»ö¤¬¤â¤¦Å·ºÍ¡×¡Ö¥³¥ê¥óÀ±¤«¤éÍè¤¿±§Ãè¿Í¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£