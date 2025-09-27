¡ÖÃ¯¡©¡×¡ÖÌÌ±Æ¡¢Á´Á³¤Ê¤¤¡×Ä«¥É¥é¼ç±é¤«¤é6Ç¯¡ÄàÊÌ¿Íµéá»Ñ¤Ë¾×·â¡ªÂç²ÏÇÐÍ¥¤È·ëº§¡õ½Ð»º·Ð¤¿37ºÐ½÷Í¥¤Î»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤µÉÔÊÑ¡×¡ÖåºÎï¡×¤ÎÀ¼
¥¯¡¼¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¡Äô¥¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤«¤é6Ç¯¡Ä¡£·ëº§¤ä½Ð»º·Ð¤¿37ºÐ½÷Í¥¤ÎàÊÌ¿Íµéá»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGUCCI¡×¤Î¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡£
¡¡¹õ¿§¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ë¡¢²ÖÊÁ¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥Õ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖGUCCI¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹áÍÍ¡¢åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃ¯¤³¤ì¡©¤È»×¤Ã¤¿¤é¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬²Ä°¦¤¤¤µ¤ÏÉÔÊÑ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¡¢½÷ÀÆ«·Ý²È¤ÎÁðÊ¬¤±¤È¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀî¸¶´îÈþ»ÒÌò¤Ç½Ð±é¡£20Ç¯¤Ë¾¾ºäÅíÍû¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤Ï2027Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ÎËë¿Ã¡¦¾®·ª¾åÌî²ðÃé½çÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£