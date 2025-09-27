29歳が悲願の初優勝に王手 岩田寛、片岡尚之2位
＜パナソニックオープン 3日目◇27日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。29歳の勝俣陵が7バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル18アンダー・単独首位に浮上し、悲願のツアー初優勝に王手をかけた。
【写真】山下美夢有がコースで弟を応援
トータル15アンダー・2位タイに岩田寛と片岡尚之。トータル14アンダー・4位に河本力、トータル13アンダー・5位には永野竜太郎が続いた。2022年大会覇者の蝉川泰果はトータル11アンダー・12位タイ。賞金ランキング1位の生源寺龍憲はトータル8アンダー・35位タイで3日目を終えた。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
