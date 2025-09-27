「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）

格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、ＢＤセキュリティーで、益荒男王者の賢民が、２連勝中だった沖縄喧嘩自慢、太陽を圧倒ＫＯ勝ちを飾った。

ハイレベルなＭＭＡ戦となった一戦。最初の１分間では一進一退の攻防から、最後は賢民が優勢な形でゴングが鳴った。２回は賢民が追い込み、次々と膝を打ち込んでリングに沈めた。

圧倒的な強さをみせた新星に、朝倉も「いいっすね〜。ちゃんとＭＭＡできて、打撃もできるし。次から人気出て、メーンの方にいくんじゃないですか？」と称賛。本人は勝利者マイクで「見てもらったとおり、俺めちゃくちゃ強いんで。ＲＩＺＩＮとか海外のプロとか、全員殺せると思うんで。今後俺もプロでやっていくつもりなんで。俺ら兄弟で格闘技引っ張っていくつもりなんで。朝倉兄弟に似てるとか言われてるけど、俺らは俺らなんで、そこしっかり見といてください」と語った。これを受けて朝倉は「ＲＩＺＩＮとか目指してやっていくといいんじゃないですかね。俺たちみたいになれるかわからないけど、頑張ってほしいですね」と、エールを送った。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐｓ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）で視聴できる。