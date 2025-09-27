TBSの若林有子アナウンサー（29）が27日、この日の放送をもって同局「王様のブランチ」（土曜前9・30）を卒業した。

この日の放送の最後に、MCの佐藤栞里が「私たちにとっては残念なお知らせがあるんですけれども、この日の放送をもって『ブランチ』から若ちゃんが卒業することになりました」と若林アナの卒業を発表。共演者陣から惜しむ声が上がる中、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾から若林アナに花束が手渡された。

卒業を迎え、若林アナは「およそ2年、お世話になりました。世界一温かい番組が『王様のブランチ』だと思っているので、担当できて本当に幸せでした」と感謝。

この日、番組内で放送された「ニッチェのニッチな日帰り旅」では、お笑いコンビ「ニッチェ」とともに広島県を観光。「最後、ニッチェさんと最高の思い出も作らせていただきまして。この思い出を胸に、これからも頑張っていきたいと思います」と笑顔を見せていた。

若林アナは1996年（平8）7月1日生まれ、大阪府出身。大阪市大商学部卒。19年に同局に入社。23年9月16日の放送から、2年間同番組に出演していた。特技はどこでも寝られること。