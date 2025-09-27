◇テニス男子木下グループ・ジャパン・オープン第4日（2025年9月27日 東京・有明テニスの森公園）

車いすの部シングルス1回戦で、第1シードで世界ランキング1位の小田凱人（19＝東海理化）が城智哉（22＝森六）を6―0、6―0のストレートで下し、準決勝進出を決めた。

小田は今月の全米オープンで生涯グランドスラム（パラリンピックと4大大会を全て制覇）を達成して以来の実戦。凱旋試合にわずか50分で勝利し、「1年ぶりに（有明の）このコートに帰ってきて、ワクワクしていて、試合でも楽しくテニスができたかな」とはにかんだ。

城は同じ愛知県出身で、かつての練習仲間。「久しぶりに東京で城選手と試合ができたのは、これまでにない感じ」と話したが、コート上では容赦なかった。第1セット第1ゲームでいきなりブレークするなど、1ゲームも奪われないダブルベーグルで圧倒。第2セット第4ゲームでは3本のエースを決め、午前中から凱旋試合を見ようと駆け付けたファンをうならせた。

3連覇が懸かる今大会だが、欧州での試合が重なり、海外勢の参戦は1人だけ。小田の独壇場となりそうだが、それでも「（ファンに車いすテニスが）こんな感じかと思われないように。それが僕の仕事。予想を超える試合をしたい」と意気込む。一つのモチベーションになっているのがサーブのスピードで、この日は最速を計時した173キロがフォールトに。「次は170キロ台を入れたい。打った感触的に、出せそうな感じ」と宣言した。