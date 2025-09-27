【MLB】マリナーズ 2ー3 ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）

【映像】バットが止まらない！佐々木朗希の「エゲつない」変化球

ポストシーズンに向けて、待望のリリーバーが誕生した。

ドジャースの佐々木朗希がマリナーズ戦の7回からマウンドに登場。ア・リーグのホームランキングであるローリーとの対決に全米が注目した。

故障によるマイナー降格から復帰して2戦目となったこの試合、佐々木は序盤から腕を大きく振って、自慢のストレートを武器にした投球を披露する。2アウトを取ったところでアロザレーナ外野手に二塁打を献上。2死二塁という場面で打席にはローリー捕手を迎えた。

ここまで60発を放ったメジャー最強打者を相手に一打同点の場面という緊迫した状況での投球となった佐々木は、ローリーを相手にスプリットを中心とした投球を披露。初球は136キロのスプリットを真ん中付近に投げたが、ローリーは変化を見送る形でストライクに。続く2球目。佐々木は外角低めに137キロのスプリットを投じると、今度はローリーも空振り。これで2ストライクと追い込んだ佐々木は最後もスプリットを投じた。

同じボールを3球連続で投げられたのだからさすがのローリーのバットも火を噴くかと思われたが、結果はまさかの空振り。MLB公式データサイトの『Baseball savant』によると、138キロのスプリットは38インチ（約97センチ）も落ち、ローリーは出したバットを止められず空振り三振。このボールにMLB公式のXでは「NASTY（エゲつない）」と評するなど、佐々木の快投を絶賛した。

この投球に視聴者は「すごすぎる」「こんなの反則」「ポストシーズン楽しみ」と佐々木を絶賛するコメントが目立った。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）