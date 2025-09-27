「平安賞ｉｎ奈良」（２７日、奈良）

向日町競輪の開設記念シリーズを実施中の奈良競輪では２７日からトリマクリブースを設置。競輪専門紙４紙が合同で営むサイトを紹介している。そのＰＲを買って出ているのがお笑いコンビのココナッツ学園（かとうにちようび！、ランディー）。初心者からマニアまで老若男女を問わずやってくる競輪マニアの応対をしている。

２人はともに競輪に詳しくなっており、ランディーは「南修二選手（大阪）が好きですね。ケンカ競輪というか、ラインでの戦いを大事にしていて（別線を）強烈なブロックで止めるところはすごいですよ」とＧ２・共同通信社杯（福井）を制したばかりの猛者を推す。かとうは「グンさまです」と郡司浩平（神奈川）を推しメンとして挙げていた。

２人は９月上旬に岸和田競輪で配信番組の撮影をしたことを明かす。ランディーは「ガチの５番勝負です。僕は最終レースで万車券を当てて、プラス１万円でしたが…」と言うと、スピリチュアル予想を展開したかとうは全ハズレ。「ストーン、水晶、ダウジング、タロットなどいろいろやりましたが、１万３０００円もやられました」としょんぼり。その上、お蔵入りに。「自分のＹｏｕＴｕｂｅ（かとうにちようび！のやりたい放題ｃｈ）で出せないかな…」と全ハズレ＆お蔵入りを悔しそうにしていた。

７月は今宮戎神社で実施された「こどもえびすマンザイ新人コンクール」で決勝進出。ダウンタウン、大木こだま・ひびき、清水圭・和泉修、さや香などが福笑い大賞を獲得した由緒あるコンクールでファイナリストになったことは、これからの飛躍につながりそう。「Ｍ−１グランプリは２回戦に進みました」とも明かした。

トリマクリブースには２８日にも顔を出す。かとうは「瀬戸なみちゃん、佐野エリカちゃんも来ますよ〜。みなさん、トリマクリブースに来てくださいね」とＰＲした。そして、ランディーは「１０月１２日、かとうの誕生日に単独ライブをやります（第１回ココナッツ学園単独ライブ『廊下に立ってなさい！』）。会場は楽屋Ａ（大阪市西区）です。そちらもよろしくお願いします」とアツく告知した。