【シアトル＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は２６日（日本時間２７日）、敵地でのマリナーズ戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打、１四球だった。

四球で出塁した三回、次打者の初球に今季２０個目の盗塁となる二盗を決めた。２年連続で「５０本塁打、２０盗塁」を達成し、直近５年で４度目の２０盗塁となった。佐々木朗希は３―１の七回に５番手で登板し、１回を１安打無失点、２奪三振と好投した。すでにナ・リーグ西地区優勝を決めているドジャースは３―２で勝利した。

救援に配置転換となってから初めて中１日の間隔での登板となった佐々木は、疲労を感じさせなかった。直球は最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマーク。二死から、その最速の直球を１番アロサレナにとらえられ、左翼フェンス直撃の二塁打を許したが、動揺することはなかった。今季６０本塁打を放っている２番ローリーには３球連続でスプリットを投げ、空振り三振を奪った。球数は全１２球で、そのうち１１球がストライクだった。

ロバーツ監督は「アロサレナに安打を打たれた後、どう対応するか見たかったが、素晴らしかった。全く動じていなかった。それは私がずっと期待していたことだ」と高く評価した。二塁手のロハスも「朗希のいいところは、１００マイルの速球や動きのあるボールだけではなく、ストライクゾーンを攻めて、状況に動じないところだ」と称賛した。