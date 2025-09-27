賀来賢人、じゃれ合いプラベショット公開「父親あるある」「可愛いお手々」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】俳優の賀来賢人が9月27日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】賀来賢人、子どもとのじゃれ合いショット
賀来は「It's always like this」と、じゃれ合っている写真を投稿。賀来の顔にいたずらをする子どもの手が写り込んでいる。
この投稿に、ファンからは「お子さんですよね？」「微笑ましい」「癒される」「いつもこんな感じなのね」「楽しそう」「父親あるある」「可愛いお手々」といったコメントが寄せられている。
賀来は女優の榮倉奈々と、2014年に放送されたTBS系ドラマ「Nのために」での共演がきっかけで2015年夏より交際スタート。2016年3月に交際が一部で報道され、約1年の交際期間後、2016年8月に結婚。2017年6月に第1子、2021年2月に第2子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】賀来賢人、子どもとのじゃれ合いショット
◆賀来賢人、プラベショットを披露
賀来は「It's always like this」と、じゃれ合っている写真を投稿。賀来の顔にいたずらをする子どもの手が写り込んでいる。
この投稿に、ファンからは「お子さんですよね？」「微笑ましい」「癒される」「いつもこんな感じなのね」「楽しそう」「父親あるある」「可愛いお手々」といったコメントが寄せられている。
賀来は女優の榮倉奈々と、2014年に放送されたTBS系ドラマ「Nのために」での共演がきっかけで2015年夏より交際スタート。2016年3月に交際が一部で報道され、約1年の交際期間後、2016年8月に結婚。2017年6月に第1子、2021年2月に第2子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】