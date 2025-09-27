◆米大リーグ マリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２６日（日本時間２７日）、敵地・マリナーズ戦で２度目のリリーフ登板。自身初の中１日で２点リードの７回からマウンドに上がり、１イニングを１安打無失点２奪三振と好投した。

先頭の８番クロフォードへの初球は９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球でファウル。３球目のスプリットで三ゴロに仕留めると、９番ヤングは９９・７マイル（約１６０・５キロ）直球で空振り三振。だが、２３年ＷＢＣ準決勝のメキシコ戦で対戦している１番アロザレーナにはこの日最速の１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を左中間フェンス直撃の二塁打とされた。２死二塁で迎えたメジャー最多６０本塁打を放っている２番ローリーとの対決では、球場に「ＭＶＰコール」が起きる中、スプリットを３連投。ア・リーグＭＶＰ候補から空振り三振を奪ってピンチを脱した。

試合後、アロザレーナは「あの時（ＷＢＣ）は三振を取られたことを覚えている。友達からも『彼はすごい投手だよ』と言われていたので、また対戦できるのを楽しみにしていたんだ。今回は二塁打を打てたので、自分にとってはちょっとしたリベンジになったよ。彼は素晴らしい投手で、若くて才能もあるからもう一度対戦できて良かった」と笑顔。２年前との違いを聞かれると「ほとんど同じだ。ＷＢＣの時と同じように今日も１００マイルの速球を俺に投げてきた。彼はこれからドジャースにとって大きな戦力になるだろう。メジャーリーグで経験を積む中でさらに成長していくはずだ」と警戒を強めた。

前回大会では“腕組みポーズ”が日本でも話題となったアロザレーナ。来年には再び大会が控えているが、自身の出場については「ああ、する」と即答した後、「 あ、いや、８０％くらいの確率かな（笑）」と訂正した。