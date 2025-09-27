自民総裁選・小泉氏「責任はトップの私に」　陣営幹部の牧島氏辞任明かし「命の危険感じている」

自民党総裁選に立候補している小泉進次郎農水相は27日、都内で記者団に対し、陣営内の動画配信サイトへの投稿要請をめぐり、牧島かれん元デジタル相が陣営の総務・広報班長を辞任したことを明らかにした。

牧島氏をめぐって、事務所が小泉氏に好意的なコメントを動画配信サイトに投稿するよう陣営関係者にメールを送っていることが明らかになり、批判が出ていた。

小泉氏は記者団に、26日に牧島氏から「政策の議論にこれ以上水を差すことはよくない」などとして、担当を外れたいとの意向を伝えられ、選対本部長の加藤勝信財務相と相談した上で受け入れたと説明した。

さらに小泉氏は牧島氏について、「殺害予告、事務所に対する爆破予告が寄せられる事態になっている。本人も命の危機を感じている」と述べた。

また、「責任はトップである私にある。牧島氏に誹謗中傷は寄せられるべきではない」と述べた。

そして、小泉氏は、「知らなかったとは言え、最終的に選対で起きたことは私の責任だ。2度と同じようなことはあってはならない。最後まで緊張感を持って戦い抜きたい」と述べた。