雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。
自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。
※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。
■【1歳〜】うごくゴールに入れられるかな？「風船バスケ」
ボールのように投げて全身を使って遊ぶことで、運動能力の向上に◎。
ゴールを作ることで、的を狙ったり集中する力も楽しみながら養えます。
パパやママがゴール役になると、遊びがさらに盛り上がります。だんだんとゴールを高くしていくと難易度アップ。壁に貼って遊んでも楽しめます！
育つ力
・運動能力
・集中力
遊び方のコツ
風船に巻くビニールテープをどんな巻き方にするといちばんよく跳ねるのか、実験しながら楽しんでみよう。
【使うもの】
•風船… 1個
•ビニールテープ
•ダンボール（ゴール用）… 1枚
【作り方】
（1）風船を膨らませ、横1周、縦1周の十字になるようにビニールテープを巻き付ける
（2）ダンボールの底が抜けるようにしてゴールを作る。ビニールテープで装飾してもいい
ビニールテープの巻き方次第で、はずみ具合が変わります。
check!
・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。
・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。
・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。
・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。
著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』