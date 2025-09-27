SixTONES松村北斗と居酒屋デート！『CLASSY.』11月号 増刊Special Editionの表紙＆誌面に登場
SixTONESの松村北斗が、9月27日発売の『CLASSY.』11月号 増刊Special Editionの表紙と誌面に登場する。
■奥山由之監督との対談も
今回のテーマは、10月10日公開の映画『秒速５センチメートル』にちなんで「初デートなのに、なぜか懐かしい。秒速で恋に落ちそうな午後」。外での散歩シーンを切り取ったアンニュイな表情に注目だ。
8ページにわたる中面では老舗おでん店やワインバーを訪問し、いろんなデート姿を撮影。さらに、映画『秒速５センチメートル』の監督・奥山由之との２ショット対談も掲載される。
なお、通常版の表紙は戸田恵梨香が飾る。
■書籍情報
2025/09.27 ON SALE
『CLASSY.』11月号
