　アンジェ・ポステコグルー監督の信念は、決して揺るがない。

　今季のプレミアリーグでは、ロングスローが復権傾向にある。明らかに数が増え、実際にそこからゴールも生まれている。ただ、ポステコグルーを新監督に迎えたノッティンガム・フォレストが、その潮流に乗ることはなさそうだ。

　昨季限りでトッテナムをクビになった後、すぐさまプレミアリーグに復帰したオーストラリア人指揮官は、英衛星放送『Sky Sports』で「必要ない」と言い放った。

「ローリー・デラップがロングスローをしていた頃、人々は彼を嘲笑していた。それが突然、誰もがロングスローを求め、ロングスローがフットボール界最大の革命になった。本当かよ。それが観戦の目的なのか？選手がボールを50ヤード投げ込むのを見るためか？我々の競技はフットボールだ。他競技との違いは、キーパー以外の手の使用が禁止されている点だ」
 
　ポステコグルー監督は、横浜F・マリノス、セルティック時代から見るものを魅了する攻撃的サッカーを貫いてきた。そこには、ロングスローではなく、美しさが必要だ。

「美しいゴールを決め、常に攻勢に出て試合に勝つことで成功を収められると信じている。これが私のキャリアの全てであり、これからも貫く道だ。今は逆風かもしれないが、こうした潮流は移り変わる。もし誰かがこのスタイルで成功を収めれば、他も追随するだろう」

　美学を追及し、良くも悪くも頑固な60歳は、フォレストでプレミアでの監督キャリアを立て直せるか。今月９日に就任以降、２分２敗で未勝利。まずは新天地で初勝利を掴みたい。

