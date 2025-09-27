

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4716> 日本オラクル 東Ｓ -6.62 9/25 1Q -3.71

<2796> ファマライズ 東Ｓ -5.85 9/25 1Q 400.00

<6905> コーセル 東Ｐ -4.47 9/19 1Q 赤転

<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ -3.43 9/19 1Q -36.51

<7624> ＮａＩＴＯ 東Ｓ -2.08 9/25 上期 64.75



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース

