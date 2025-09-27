―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の水準から26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4716> 日本オラクル 　東Ｓ　　 -6.62 　　9/25　　　1Q　　　 -3.71
<2796> ファマライズ 　東Ｓ　　 -5.85 　　9/25　　　1Q　　　400.00
<6905> コーセル 　　　東Ｐ　　 -4.47 　　9/19　　　1Q　　　　赤転
<3544> サツドラＨＤ 　東Ｓ　　 -3.43 　　9/19　　　1Q　　　-36.51
<7624> ＮａＩＴＯ 　　東Ｓ　　 -2.08 　　9/25　　上期　　　 64.75

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。

株探ニュース