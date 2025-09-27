◇ドイツ1部 Bミュンヘン4―0ブレーメン（2025年9月26日 ドイツ・ミュンヘン）

BミュンヘンのFWハリー・ケーン（32）が4―0で快勝したホームのブレーメン戦で2得点し、同クラブでの公式戦100得点を達成した。前節20日のホッフェンハイム戦でPKで2得点し、リーグ新記録となる17回連続PK成功を記録していたイングランド代表は、この日も前半45分にPKを決めて記録を18回に更新。Bミュンヘン加入後99得点とすると、後半20分に左からのボールを右足で押し込んで通算100得点とした。

2023年夏の加入から104試合で大台に到達。2011年にRマドリードのC・ロナウド、昨年にマンチェスターCのハーランドがそれぞれ加入105試合目で達成していたが、ケーンはこれを上回った。地元メディアの「トランスファー・マーケット」によれば、欧州5大リーグではイングランドがプレミアリーグに移行した1992〜93年シーズン以降で最速という。

今季公式戦8試合で15得点と勢いが止まらないストライカーは「「自分でも信じられない気分だ。この偉大なクラブで100得点できたことは光栄。支えてくれるチームメートやスタッフのおかげ。こんなに早く達成できて本当にうれしい。次の100得点も目指したい」と笑顔を見せた。