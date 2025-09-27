¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¡¡Ï¯´õ¤ÈWBC°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤Ç161¥¥íÂª¤¨¥Õ¥§¥óÄ¾ÆóÎÝÂÇ¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½2¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼2ÅÙÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£1²ó¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¥í¡¼¥ê¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»°¿¶¤â2¤ÄÃ¥¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢2023Ç¯WBC°ÊÍè¤ÎºÆÀï¤Çº´¡¹ÌÚ¤«¤éº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ÂÐÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î¤³¤ÎÆüºÇÂ®100.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.1¥¥í¡Ë¤ò´°àú¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤Æº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Î30µå¾ìÃæ11µå¾ì¤Ê¤é¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿Èôµ÷Î¥381¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó116.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿WBC½à·è¾¡¤Çº´¡¹ÌÚ¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢°ìÄ¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡Ö¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê³ÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆóÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£WBC¤Ï»°¿¶¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Í§¿Í¤«¤é¤â¡ØÈà¤ÏÀ¨¤¤Åê¼ê¤À¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢º£²óÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¤Ç¡¢¼ã¤¤ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÂÐÀï¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¤Îº´¡¹ÌÚ¤Èº£Æü¤Îº´¡¹ÌÚ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¤À¤Í¡£WBC¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿100¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ®µå¤òº£Æü¤âÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£¤Ç¤âËÜÅö¤ËºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¼ã¤¤Åê¼ê¤À¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¥ê¡¼¥°¤Ç³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤Èº£¸å¤µ¤é¤Ë¶¼°Ò¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¡¢»³ËÜ¡¢º´¡¹ÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÜ³ÊÇÉÅê¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¬¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¥×¥é¥ó¤Ê¤ó¤ÆÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ºÍÇ½¤¬·å°ã¤¤¤À¤«¤é¤Í¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Èà¤é¤Ï100¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ®µå¤Ç²¡¤·¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤âÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤¿¤ÀÁ´ÎÏ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤Í¡£80¡ó¤«¤Ê¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£