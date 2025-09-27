木村沙織、手作り“キャラ弁”を披露「めっちゃ上手」「素晴らしい」 “高身長”ならではの理想のキッチンも告白
元バレーボール女子日本代表で、タレントとして活躍する木村沙織（39）が26日、自身のインスタグラムを更新。2歳の長男のために作った“キャラ弁”を披露した。
【写真】「めっちゃ上手」手作り“キャラ弁”を披露した木村沙織
「詰めてみたら意外とおかず足りなくて枝豆とブロだらけになっちゃった、反省」とつづるも、色鮮やかな手作りキャラ弁を披露。アニメ映画『怪盗グルー』シリーズに登場するキャラクター・ミニオンをモチーフにしたと思われる、かわいらしいとうもろこしが詰められている。
投稿では「キャラ弁は作業が細かいので毎度キッチンで立膝スタイル」と作っている様子を動画で紹介し、「将来の夢は背の高いキッチンに換気扇も頭ぶつけないくらい高くしてお庭つきの平屋に住むことです」と高身長の木村らしい夢をつづった。
この投稿には「ミニオンかわいぃ」「めっちゃ上手ですね」「素晴らしいッス」「ステキママ」などのコメントが寄せられている。
木村は2016年12月に元バレーボール選手の日高裕次郎氏と結婚。23年2月に長男を出産している。
