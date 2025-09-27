歴史的価値のある建物をホテルや旅館に転用する動きが全国に広がっている。

維持管理する所有者らの経済的な負担を減らすとともに、まちの魅力を知ってもらう入り口として、地域活性化にもつなげる取り組みだ。国も法改正で保存と活用の両立を後押ししている。

国際貿易港として栄えた北海道函館市。観光名所の西部地区に並ぶ、異国情緒あふれる建物のひとつ「旧ロシア領事館」（１９０８年築）が７月、「ＨＯＴＥＬ白林ＨＡＫＯＤＡＴＥ」に生まれ変わった。赤レンガの外壁やエントランスの階段には往時の面影が残る。サウナも備えた客室は計６室。１泊約３０万円と高額だが、稼働状況は順調だという。長谷山裕一支配人は「タイムトラベルを楽しんでほしい」と話す。

建物は４４年まで領事館として使われ、６４年に市が購入後は、研修施設として利用された。老朽化で９６年に閉鎖されるまで、毎年約１００万円の維持費がかかっていた。４年前に名古屋市の自動車用品販売会社「ソヴリン」に売却され、同社がホテルに改修した。

函館市の担当者は「街並みを形成する建物が単に保存されるだけでなく、ホテルとして活用されることでさらなる誘客や街のにぎわいにつながる」と歓迎する。

国は２０１９年、文化財を活用しながら継承する必要性を掲げ、改正文化財保護法を施行。市町村が文化財をまちづくりにいかしやすくなった。１８年には、改正旅館業法を施行し、小規模な部屋や建物を宿泊施設として使えるようにした。

歴史的建造物のホテル転用を手がける株式会社「ＮＯＴＥ」（兵庫県）では法改正後、建物の所有者からの相談が増えた。２０年に同社などが兵庫県福崎町に開業した「ＮＩＰＰＯＮＩＡ播磨福崎 蔵書の館」も県指定重要有形文化財を活用した宿だ。担当者は「歴史に関心のあるお客様が建物の背景にも興味を持って選んでくれている」と語る。

こうした動きは全国に。兵庫県豊岡市の国登録有形文化財「旧兵庫県農工銀行豊岡支店」は、ホテル「ＴＯＹＯＯＫＡ１９２５」として活用されている。１９３４年築の重厚な建物は、市が２００４年度に買い取り市庁舎の別館などに使ってきた。現在は市所有のまま地元企業が指定管理者として運営する。市の担当者は「婚礼会場として使われることも多く、地元の人にも愛着を感じてもらえる場になっている」と話す。

来年には明治政府が建てた奈良市の国重要文化財「旧奈良監獄」も、国所有のまま運営権を民間に売却する「コンセッション方式」で、「星のや奈良監獄」としてオープン予定だ。

城西国際大の佐滝剛弘教授（観光学）は、「文化財の有効な保存・活用方法として宿泊施設への転用は今後も進むだろう」とした上で「企業が管理する場合は経営者の交代や経営状況の変化で保存に支障が出ないよう、自治体が見守っていく必要がある」と指摘している。