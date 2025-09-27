歌手和田アキ子（75）が27日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。母親にまつわるエピソードを紹介した。

生成AIなどを使い巧妙化している詐欺の話題で、アシスタントのフリーアナ垣花正は「アッコさんなんて絶対だまされないでしょうね。関西の方が詐欺被害が低いんですって。リアリストというか、現実主義だから」とトーク。和田は詐欺に関する思い出として「ずっと前、おかんがまだ生きてる頃に冗談で、声変えて『もしもし、和田さんのお宅ですか』って」と母親を試すような電話をかけたことを振り返った。

自身に金を貸した人になりきり「言いづらいんですけど、お金を…お金を貸して返ってこないんですよね」と母親に伝えたという。すると「もしもし？兄ちゃん？あのな？あんたアコ（和田）に貸しはったんやろ？何でアコに言わへんのですか」と返され、所在不明を理由にすると「そんなもん探しなはれ。うち関係ないわ」と突っぱねられたと苦笑した。

また「アコは私の娘ですけど、アコがどこでお金借りようが貸しようが、どこでご飯食べてようが関係ないんです。自分でやってください。ほなね〜、兄ちゃんも元気でね。さいなら」と電話を切られたという。

和田は「もう私、笑って笑って」と母親の対応に大笑い。再び電話をかけたが「もしもしって言ったら『ええかげんいせえ！』って電話切られて。おかん、私や！言うてるのに3回くらい電話切られて」と笑いが止まらない様子で、垣花からは「でも男だってことはだませたんですね」とツッコまれていた。