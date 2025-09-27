【ワークマンの新作ボトムス】が優秀！「6つのポケット付き」「足にまとわりつきにくい」

毎日のコーデに使えるボトムスなら、デザインはもちろん機能性も兼ね備えた【ワークマン】の新作が正解かも。プチプラながらも多ポケットや静電気軽減加工など、嬉しい機能が盛りだくさんです。今回は、大人に似合うシンプルなランタンパンツとプリーツスカートをピックアップ。着まわし力も高そうなボトムスは、秋の1軍として活躍するはず。

小物の収納に便利な6つのポケット付き

【ワークマン】「レディース撥水ランタンパンツ」\2,300（税込）

ツータック入りでゆったりとしたシルエットが特徴のランタンパンツ。脚のラインを拾いにくく、さり気ない体型カバーが期待できます。公式サイトによると「サイドやヒップに計6つのポケット付き」とのことで、小物を分けて持ち歩くのにも便利。高撥水機能も付いているため、急な雨の日でも安心かも。シックなチャコール、ブラックのほか、ナチュラルなオートミールの全3色を展開。

秋冬に嬉しい！ 静電気軽減加工付き

【ワークマン】「レディースビンテージタフタプリーツスカート」\2,300（税込）

ナチュラルなプリーツが上品なムードを醸し出すミディスカート。公式サイトには「裏地に静電気軽減加工がされているため、足にまとわりつきにくい」とあり、空気が乾燥する秋冬にもストレスフリーに穿けそうです。そのほか、高撥水機能やサイドポケットも付いており、お値段以上の活躍が期待できるかも。

