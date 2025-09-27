レギュラーシーズンで好成績

米大リーグのドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦で12勝目を挙げ、チームの4年連続地区優勝に貢献した。レギュラーシーズン最後の登板を快投で締め、2年目の好成績が確定。山本を疑問視した元MLB選手による2023年12月の投稿が、また掘り返される事態となった。

山本は地区優勝へのマジック1で迎えた25日のダイヤモンドバックス戦に先発。レギュラーシーズンのラスト登板で、6回4安打無失点の快投を見せた。

チームメートの大谷翔平投手、クレイトン・カーショー投手、デーブ・ロバーツ監督も山本を絶賛。メジャー2年目は12勝8敗、防御率2.49、201奪三振などの好成績をマークした。

ここで再びクローズアップされたのが、2023年の投稿だ。アスレチックス、アストロズなどでプレーしたジョシュ・レディック氏は2023年12月、自身のXに「MLBで投げたことないやつにどうして3億2500万ドル（＝約463億2500万円、当時レート）も与えられるんだ」とつづった。

山本が好投するたびに当時の投稿を引用する形でファンがコメントを寄せるが、ダイヤモンドバックス戦の後も同様の事態に。海外ファンからは様々な声が上がった。

「おい、アップデートはしないのか?!」

「黙ってろ」

「このツイートは毎回、期限切れの牛乳みたいに古くなる」

「もうこのツイートを削除していると思ったら…爆笑…彼はとにかく注目を浴びたいだけなんだと思う」

「まだ2年も経っていないのに、これが頻繁に再浮上するのは面白い。ジョシュ・レディック、最近は何か変わったと感じる？」

「私のエースについて二度と話さないで」

日本のファンも「一生擦られるこのコメント」「この人一生言われるんだろね笑」などのコメントも寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）