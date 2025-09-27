¡ÈµÈËÜ¤ÎÉ÷µª°Ñ°÷Ä¹¡É¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¡Àâ¶µ¤·¤¿¥È¥ß¡¼¥º²í¤È¡Ö¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡×²áµî
¡¡·ëÀ®50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¡×¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH¡ª¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê73¡Ë¤¬Àâ¶µÅÁÀâ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÈµÈËÜ¤ÎÉ÷µª°Ñ°÷Ä¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¼¸¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£µð¿Í¤Ï¡ÖÀèÇÚÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÓÇµ¤á¤À¤«·»¤µ¤ó¤Ë¡È¤¢¤¤¤ÄÂÖÅÙ°¤¤¤«¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¡É¤È¤«¡£²¿Æü´Ö¤«¸«¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÂÖÅÙ°¤«¤Ã¤¿¤éÃí°Õ¤·¤Æ¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¤¬¡ÖNSC¤À¤È¡ÊÆ±´ü¤Î¡Ë¥È¥ß¡¼¥º²í¡¢»ä¤â¤è¤¦ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢µð¿Í¤Ï¡Ö²í¤¯¤ó¤Ï¤Í¡¢¤Û¤ó¤È¤ËËè½µ2²ó¤°¤é¤¤Ï¢¤ì¤Æ¤º¤Ã¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£ËÍ¤ÎÄï»Ò¤È°ã¤¦¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Ç¤¿¤°¤é¤¤¡×¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¸°Õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡È¤Ê¤ó¤ÇÅ·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤¤Þ¤»¤ó¤Î¡ª¡É¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö²í¤¬¤Í¡¢¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡£¡ÈÅ·¶é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤é¾å²¬¤µ¤ó¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£