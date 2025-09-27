¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥ÊÂ´¶È¡¡¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê
¡¡¤¤ç¤¦27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù(Ëè½µÅÚÍË ¸å2¡§28 ¢¨´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆüÍË¿¼Ìë)¤Ç¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â´¶È¤·¡¢10·î4Æü¤«¤éÅÄÃæÍ§ÍüÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¿·¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤â¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡Ä²ÖÂ«¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê
¡¡¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¶á¤¯¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÅ¹¼ç¤ÎNON STYLE¡¦ÀÐÅÄÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥È¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤Î¶¶ËÜ¥¢¥Ê¤¬¡¢ÍÌ¾¿Í¤«¤é¡È¤³¤³¤À¤±¡É¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÅÚÍË¤Î¸á¸å¤Ë¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆüÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷Æü»þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó28¶É¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2021Ç¯5·î¤«¤éÌó4Ç¯´Ö¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¶¶ËÜ¥¢¥Ê¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î¡¢¤½¤·¤Æµ®½Å¤Ê4Ç¯È¾¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÌò³ä¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤é¤ËÏÃ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤Î¾ì¤ò³Ú¤·¤á¤Ð¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤«¤é¤Ï¡¢Îø°¦²¼¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡ËÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤ªÆó¿Í¤ËÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃ«¸µ¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁ°Ç¤¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¤Î¶õµ¤¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¶¶ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤Ë¡È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤è¡ª¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú²°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥È¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¤¬¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ä¤â¤Î¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¡Ä²ÖÂ«¼ê¤Ë¾Ð´é¤Î¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê
¡¡¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¶á¤¯¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÅ¹¼ç¤ÎNON STYLE¡¦ÀÐÅÄÌÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¤¥È¡Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤Î¶¶ËÜ¥¢¥Ê¤¬¡¢ÍÌ¾¿Í¤«¤é¡È¤³¤³¤À¤±¡É¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤ÏÅÚÍË¤Î¸á¸å¤Ë¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÆüÍË¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Ç¡¢ÊüÁ÷Æü»þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó28¶É¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯´Ö¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡Ö²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤«¤é¤Ï¡¢Îø°¦²¼¼ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡ËÎø°¦¥È¡¼¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤ªÆó¿Í¤ËÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÅÄÃæ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÃ«¸µ¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÁ°Ç¤¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿²¬Â¼¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÆó¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù¤Î¶õµ¤¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¶¶ËÜ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤Ë¡È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤è¡ª¡É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú²°¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¥È¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¤¬¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£