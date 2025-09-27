タレントいとうあさこ（55）が26日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。小中高の先輩の大物女優について明かした。

MCの笑福亭鶴瓶が「バス亭でグッと飲んでるようなイメージがあるよね。ビール、ガーッと飲んだりね」と言うと、「いや違う、違う。それはあれですよ、かたせ梨乃さんと旅番組ぐらい」と笑った。

そして事前取材を行った女優かたせ梨乃（68）と鶴瓶のツーショット写真が出されると驚いた。そして「梨乃さん」と、写真に手を振り「動かない」と笑った。

そして鶴瓶が「梨乃さんってイメージと全然違うよね。『極妻』があったから、ちょっとね。そういう敷居が高いんかなと思うたら、めっちゃかわいい人やな、この人」と語ると、いとうは「かわいい。で、『キャキャキャ』って笑うんです」と答えた。

そして「で、小中高の先輩なんです」と明かすと、鶴瓶が「雙葉やねん。えらい、なあ、上品なところやで」と、女子御三家の1つと称される伝統と格式のある名門校「雙葉学園」の名前を上げた。

そして「13歳違うので、同じ校舎には行けなかったんですけど。梨乃さんがホント、お気遣いだし…」と語った。