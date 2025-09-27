「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの七回から５番手で登板。１回を１安打無失点に抑え、中１日での救援テストで２試合連続のホールドをマークした。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「アロザレーナにヒットを打たれた場面がよかったと思ってる」と明かし、ポストシーズンでのロースター入りを示唆した。

なぜ打たれて良かったのか。その真意として「どう対応するかを見ることができて、彼は見事に応えてくれた。その瞬間も動じていなかったし、それは私がずっと期待していたこと」と説明した指揮官。佐々木は２死を奪った後、アロザレーナには１００マイルを連発したが、１６１キロを完璧に捉えられ左翼フェンス直撃の二塁打。ここでア・リーグ本塁打王のローリーを迎え、ＭＶＰコールがわき起こる中、異様な雰囲気でのマウンドとなった。

それでもスプリットを連投して追い込んだ右腕。最後も低めに落ちるスプリットで空振り三振を奪い、敵地のファンを沈黙させた。この様子に「チームとしてもワクワクしている。ロウキから闘志や感情が見えたことは、私たち全員にとっていいことだと思う」と評した指揮官。投じた１２球中、１１球がストライクと有利なカウントで勝負を進め、最速は１６１・１キロで２戦連続のホールドをマークした。

佐々木はリリーフ調整に入ってから初めて中１日での登板。中２日を３Ａで１度、メジャーで１度経験してきた。残り２試合については「もう投げない」と指揮官。ポストシーズンでのロースター入りについて問われると「どうなるか。難しいけどいい決断をしないといけない」とメンバー入りを示唆した。

「４月のような投球だったら同じ結果にはならなかったと思う。今の彼には日本で見せていたような制球力があり、速球も以前のようにしっかり通用している。スプリットもまるでテーブルから落ちるように沈んでいる」と内容も評価し、「つまり彼はまったく別のタイプの投手になっている。自信もあるし、球の質も体の状態もすべてが格段に良くなっている」と目を細めた。