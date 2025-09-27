◇セ・リーグ 巨人―DeNA（2025年9月27日 横浜）

巨人の来日3年目左腕、フォスター・グリフィン投手（30＝米国）が27日に出場選手登録され、同日のDeNA戦（横浜）で今季13度目の先発登板。56日ぶりとなった1軍マウンドで初回、2回と2イニング連続で2失点して2回4安打4失点KOされ、来日初となるシーズン7勝目を手にすることはできなかった。

この日も岸田とのバッテリーでマウンドへ。だが、初回から2点先制を許す。

蝦名、筒香に安打された1死一、三塁からビシエドの犠飛で先制されると、松尾の適時打で2失点目。巨人投手陣はこれで4試合連続の初回失点となった。

0―2で迎えた2回には2死走者なしから蝦名に四球を与え、続く桑原に左翼スタンド中段まで運ばれる6号2ランを被弾して4失点。直後の3回、先頭で打席が回ると、代打・石塚を送られて降板となった。

投球内容は2回で打者12人に対して48球を投げ、4安打4失点。奪三振はなく、与えた四球は2つ、直球の最速は149キロだった。

前回登板した8月2日のDeNA戦（東京D）ではそれまで今季3戦3勝、19イニング無失点中だった得意の相手に初回3点先制を許すなど4回6安打4失点で降板し、今季初黒星。同9日のDeNA戦（横浜）で先発する見通しとなっていたが、右膝痛のため8月3日に出場選手登録抹消となっていた。