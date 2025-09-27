ÉÔÄ´¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ë¿´ÇÛ¤â¡Ä¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯»Ø´ø´±¤ÏÉü³è¤ò´üÂÔ¡Öº£¸å¿ô½µ´Ö¤ÇÌá¤ë¤È³Î¿®¡×
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤ÎÉü³è¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£26Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï¾¾ËÜ»³²íFC¤ä¥Þ¥ê¥Æ¥£¥â¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯1·î¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë³èÌö¤òÈäÏª¤·¡¢Áª¼êÅêÉ¼¡¢¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÇ¯´ÖMVP¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÁ°ÅÄ¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯»ö¾ð¤Ç¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï10»î¹ç½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Î¥Ä¥ë¥ô¥§¥Ê¡¦¥º¥ô¥§¥º¥À¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡ËÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Æ±Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Á°ÅÄ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¿ÃË¤À¡£¡Ø¤³¤ì¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤À¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú¤¤Â¼ó¤Î¥±¥¬¤«¤é²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆ±Áª¼ê¤¬ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢²ÈÂ²¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÅµå¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤¿¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï´¶¾ð¤âÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡ÖÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´Ö¤À¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÌá¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
