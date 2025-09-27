写真家カミール・シーマン氏が撮影した、米ネブラスカ州に現れた巨大な嵐雲/Camille Seaman

（ＣＮＮ）米ユタ州のグレートソルト湖は急速に水位が低下している。１９世紀半ば以降、過剰な取水により、水量の７３%と表面積の６０%を失った。かつては降雨を支え、何百万羽もの渡り鳥の生息地を提供していた重要な生態系が、今や完全に消滅の危機に瀕している。

チリ出身のアーティスト、アルフレド・ジャー氏は、この惨状を記録した。独特の雰囲気を漂わせる同氏の作品は湖の浅瀬とむき出しの地面、そして有毒な塵（ちり）を捉えている。自身はこれを「死にゆく地球への嘆き」と呼ぶ。

「Ｔｈｅ Ｅｎｄ（終焉＜しゅうえん＞）」と題されたジャー氏の連作は、写真とサステナビリティー（持続可能性）を表彰する権威ある国際写真賞「プリピクテ」を受賞した。

１１回目を迎えるこの賞は、毎年異なるサステナビリティー問題に焦点を当てている。今年のテーマは「嵐」。１２作品が最終候補に残り、受賞者のジャール氏は１０万スイスフラン（約１９００万円）を獲得した。

プリピクテを統括するマイケル・ベンソン氏はＣＮＮへのメールで、嵐は多くの人々の生活において共通の特徴になってしまったと指摘。「嵐は自然の荒々しい側面を劇的に表現したものであり、在来種の劇的な消失、北極の氷の驚くべき減少、そして山火事の頻発によって著しく増幅されている」と語った。

「嵐はまた、現代を決定づける特徴でもある。我々はそこで、息を殺して待ち続けているような状況に置かれる。何か言葉では言い表せない恐怖が訪れるのを予期しながら」（ベンソン氏）

写真家たちはこのテーマを文字通りの意味で捉えた。そうした作品は自然現象としての嵐や、ますます頻発する異常気象に焦点を当てる。イタリア人写真家のマリーナ・カネーヴェ氏は、１９６６年に北イタリアのドロミテ山地を壊滅させた洪水と地滑りの長期的な影響に着目。将来確実に起こるであろう大災害にも思いを巡らせた。一方、米国生まれのカミール・シーマン氏は、グレープフルーツ大の雹（ひょう）をもたらすこともあるスーパーセル雷雨を撮影した。

「嵐」をより比喩的に表現した作品では、政変や社会不安が写し出される。例えばハンガリーの写真家バラージュ・ガルディ氏が、２０２１年１月６日に起きた米大統領選後の連邦議会議事堂襲撃事件を力強く捉えた作品がこれに該当する。

「社会の分断を描いたイメージは、サステナビリティーの問題から生じる」「例えば、水位上昇や猛暑によって人々が家を追われると移住が増加し、それが分断や社会不和を引き起こす。今日の我々には極めてよく知られた現象だ」（ベンソン氏）

最終選考に残った作品の多くは荒廃や居場所の喪失、社会混乱を描いているが、それらは現状に変化をもたらすツールにもなり得る。

「我々は地球規模の気候危機によって引き起こされた問題に対して、ますます無感覚になっている」「これらのイメージはその無感覚を打ち破り、言葉の枠を超えた議論や緊急の行動の必要性を伝えている」（ベンソン氏）

最終選考に残った作品は、１０月１９日まで英ロンドンのビクトリア・アンド・アルバート博物館で展示される。