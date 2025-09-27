ダンサーの林祐衣さんが、1st写真集「PALETTE」の発売記念会見に登壇しました。



【ダンサー 林祐衣】1st写真集は筋肉グラビア！今後は「アクションにも挑戦してみたい」





本作では、家族旅行でも行った思い出の地・グアムで健康美あふれる初水着も披露。ゴルフやインラインスケートに挑むアクティブな姿から、普段のイメージを大きく裏切るドレス姿まで、31歳にして初のグラビア挑戦となりました。







初水着には “最初は不安や緊張もあったけど、皆さんから「ダンサーとしての筋肉がすごいね」「ふくらはぎの筋肉が違うな」と言っていただいたのを思い出して、私らしい「筋肉グラビア」にしよう！と思って、食事制限や筋トレを頑張りました” と振り返りました。









大好きなラーメンを1ヶ月半断つなどして撮影を乗り越え、帰国したときには “コンビニでラーメンを買って、1日に2回ラーメンを食べました（笑）” と明かしています。





さらに “高校の頃に家族で行ったグアムで、まさか今回、海外で撮影できるとは思わずびっくりしました” “父親からは「すてきな一冊になってよかったね、みんなに自慢したくなります」と連絡をもらった” と、家族への思いも結びついた一冊となっているようです。









林さんは現在、ゴルフ番組などにも出演。 “最初は130後半、今は112まで縮められまして110を切るのが目標です” と語るほか、アユの友釣りやバンジージャンプにも挑戦したとのこと。“今後はそういうアクションにも挑戦してみたいです”と、今後の展望を明かしました。

【担当：芸能情報ステーション】