タレントいとうあさこ（55）が26日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。19歳で家出をしたワケを明かした。

MCの笑福亭鶴瓶（73）から「何人きょうだい？」と聞かれ「3人で、兄と妹がいて、真ん中です」と答えた。鶴瓶から兄と父が東大出身だと明かされると、いとうは「なぜ、ここが？ ハハハハ」と笑った。

そして「しかも… 19で家出したので」と話すと鶴瓶は驚いた。家出をしたことを知っていたMCのKis−My−Ft2藤ケ谷太輔（38）が「尾崎豊に憧れてみたいな」と言うと、いとうは「豊さんに憧れて…。『自由っていったいなんだい』って言うんですよ、尾崎」と語った。

藤ケ谷が「芸人になりたいとか、芸人さんを目指してじゃなくて？」と聞くと、「ないです、ないです。いや、考えたことがなかったですよね、何か…。昔の時代っていうのもありますけど。高校出て、大学行って、就職して、結婚して、子どもが生まれてっていうのが普通…。今じゃね『普通って何だ？』ですけど、当時は何か『普通』って言われて、そういくんだろうなみたいな感じだったんですけど。『あれ？ 何だ？ 自由ってなんだい？ 普通ってなんだい？』ってなったらワーって飛び出しちゃった感じですね」と明かした。

鶴瓶が「親もビックリしたやろ？ 勝手に飛び出したんやろ？ 『飛び出します』とは言えへんのやろ？」と聞くと、「そうです、勝手に。『飛び出します』って言ったら家出じゃないですよ。それ、お出かけなんですよね」と言い、笑った。